Coronavirus: muertos en Italia, más del 99%, tenían otra enfermedad, por lo que el COVID-19 agravó sus padecimientos, según autoridades sanitarias en el país.

Italia superó las cifras de fallecimientos con respecto a China, país donde se originó el virus.

La comunidad europea registra más de 4 mil personas sin vida, mientras que en la región asiática se quedó por debajo de dicha cantidad y los infectados ya comienzan a salir de la enfermedad.

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, aseguró que es muy probable que extiendan la contigencia sanitaria en el país hasta mediadios de abril, para frenar de lleno los contagios.

Después de que las muertes por el virus alcanzaran más de 2 mil 500, con un salto del 150 por ciento en la última semana, las autoridades de salud han estado analizando los datos para extraer información útil a fin de combatir la propagación de la enfermedad.

Teniendo una tasa de mortandad alta, en comparación con otros países, de un 8 por ciento, expertos se encuentran realizado estudios para detectar y buscar alternativas para evitar tantos decesos.

El instituto de Salud de Roma examinó los registros médicos de aproximadamente el 18 por ciento de las muertes por COVID-19 del país, y descubrió que solo tres víctimas, o el 0.8 por ciento del total, no tenían patología previa.

Casi la mitad de las víctimas sufrían al menos tres enfermedades previas y aproximadamente una cuarta parte tenía una o dos afecciones previas.

El 75 por ciento o más tenían problemas con la presión, 35 por ciento padecía diabetes y de ellos, una tercera parte estaba diagnosticado con enfermedades relacionadas al corazón.

La edad media de quienes murieron por el virus en Italia es de 79.5. Hasta el 17 de marzo, 17 personas menores de 50 años habían muerto por la enfermedad. Todas las víctimas de Italia menores de 40 años han sido hombres con afecciones médicas graves existentes.

Y es que las pruebas no han sido suficientes para diagnosticar el coronavirus.

Lo alarmante es que, según una fundación local, los infectados podrían llegar a 100 mil, cifra que dispararía el número de muertos en Italia.

Para los Argentinos que no tomaron consciencia todavía, miren este video, el coronavirus está matando a una persona cada 10 minutos. Si siguen haciendo vida normal, no vamos a estar muy lejos.

¡ Véanlo ustedes mismos !

No vamos a ser la excepción.

📍Bergamo, Italia. pic.twitter.com/mHATDrMs3e

— Ro Degaetano (@rodegaetano3) March 21, 2020