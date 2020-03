Coronavirus: hay países que no lo toman en serio, OMS. El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció que no hay compromiso ante la amenaza.

“Nos preocupa que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones que demuestran ese compromiso no coincidan con el nivel de amenaza”.

El titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recalcó que el coronavirus es una amenaza para todos los países, ricos y probres.

“Nos preocupa que algunos países no hayan tomado esto lo suficientemente en serio o hayan decidido que no hay nada que puedan hacer”.

Enfatizo el galeno, que es que es “absolutamente esencial”, que los países no pierdan la oportunidad de fortalecer sus sistemas de preparación.

Coronavirus es una amenaza para todos, OMS

Adhanom Ghebreyesus, es claro, “este no es momento para excusas (…) los países han estado planeando escenarios como este durante décadas. Ahora es el momento de actuar”.

Por otra parte, apuntó que es muy importante que los descubrimiento que se realizan en la lucha del coronavirus Covid-19, sean compartidos para una mejor toma de decisiones.

“Para que la OMS pueda brindar mejores consejos y los países puedan tomar decisiones basadas en evidencia que salven vidas”.

En tanto, la OMS ha recibido solicitudes de revisión y aprobación de 40 pruebas de diagnóstico y 20 vacunas están en desarrollo, además de ensayos clínicos.

“Incluso cuando probamos la terapéutica, debemos asegurarnos de que los suministros de esos medicamentos estén disponibles en caso de que resulten efectivos”.

Hizo un llamado a la comunidad internacional, para que revisen el paquete de productos básicos, para la atención del coronavirus.

Pide Tedros Adhanom Ghebreyesus, solidaridad y no estigma

“Para asegurarse de que tenga los suministros que necesita, incluidos equipos de protección y dispositivos médicos”.

“Como sigo diciendo, estamos todos juntos en esto, y todos tenemos un papel que desempeñar. Los hechos no temen. Razón no rumores. Solidaridad no estigma”.

Recalcó la OMS, que el Coronavirus es una amenaza, por lo que se debe de actuar con rapidez en su combate.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.