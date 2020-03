Coronavirus: Estados Unidos cierra frontera.-Con México, los norteamericanos limitarán el paso de mexicanos por el COVID.

La frontera se cerrará a viajes no esenciales para detener la propagación del nuevo coronavirus, anunció el viernes el presidente Donald Trump.

“Como hicimos con Canadá, también estamos trabajando con México para implementar nuevas reglas en nuestros puertos de entrada para suspender los viajes no esenciales”, dijo Trump.

“Estas nuevas reglas y procedimientos no impedirán el comercio legal y el comercio”.

