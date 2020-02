Coronavirus en EU: muere el primer estadounidense en Wuhan

Hackean cuenta oficial de Facebook en Twitter.- La tarde de este viernes, un grupo de hackers que se ha autentificado como OurMine se infiltró en la cuenta de Facebook dentro de Twitter.

Al parecer, el objetivo de los hábiles hackers fue publicitarse a través de esta acción pública.

El grupo ofreció sus servicios en seguridad web en un mensaje que fue publicado y eliminado varias veces.

Comenzaron su tuit diciendo: “Hola, somos OurMine. Bueno, hasta Facebook es hackeable, pero al menos su seguridad es mejor que la de Twitter.”

“Para mejorar tus cuentas de seguridad contáctanos. [email protected]. Para servicios de seguridad visita ourmine.org”, señala el texto.

Al ingresar a su página web, se muestran los precios y paquetes que estos hackers ofrecen.

Uno de ellos es un paquete ofertado desde 30 dólares para mejorar la seguridad en las cuentas de los usuarios.

La forma de hacerlo, de acuerdo a sus palabras, es “mostrando las vulnerabilidades existentes y arreglándolas”.

“No tenemos malas intenciones, sólo nos preocupamos por la seguridad y privacidad de tus cuentas y red”, se lee en un mensaje en su página.

En esta misma tarde, los usuarios en Twitter comenzaron a reportar que la red social presentaba fallas,

Los mensajes no podían ser publicados y la página de inicio tardaba en actualizarse.

Y, aunque el problema tardó poco en solucionarse, provocó la creación del hashtag #TwitterDown.

Además, al caer en cuenta del hackeo, muchos usuarios asumen también que fue este la causa de los fallos en la red social.

Después de solucionar el problema y botar a los hackers definitivamente, el perfil de FB compartió este tuit como único comunicado al respecto:

Some of our corporate social accounts were briefly hacked but we have secured and restored access

— Facebook (@Facebook) February 8, 2020