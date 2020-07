Coronavirus en el mundo, piden no confrontar vidas con economía. Ante la urgencia de algunos sectores al pedir la apertura de negocios.

Una de las principales solicitudes es reabrir las actividades comerciales tras un largo confinamiento, donde solo un poco de actividades se mantuvieron en actividad.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, pidió no no equilibrar vidas con la economía.

“No hemos visto algo así en los últimos 102 años […], y esto es algo que debemos tomar muy en serio porque tiene muchas implicaciones”.

Coronavirus en el mundo en plena apertura

En la Unión Americana, el presidente Donald Trum, apuesta por la apertura de todos los estados y sus economías y con ello evitar más perdidas de empleos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reiterado que los gobiernos deben tener cuidado en la apertura de algunas actividades que eran consideradas como no esenciales para el país.

Pues aseguran que de fallar los protocolos sanitarios, se pueden generar nuevos brotes del virus, lo que podría causar estragos en los sistemas de salud.

En México, se ha creado el semáforo de riesgo, con el que se determinará la movilidad, así como la apertura de negocios y actividades.

Se han marcado tres colores de riesgo, “el balance correcto entre proteger la salud y la vida y proteger a la sociedad, no solo en el presente, sino en meses, en años después, es una delicada tarea. Para decirlo de una manera dramática, pero que no deja de ser real, quien pierda el trabajo pero esté dentro del empleo formal, cuando se recupere esta recesión, tendrá cierta posibilidad de volver”, destacó Hugo López-Gatell, sub secretario de salud federal.

