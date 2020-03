Coronavirus en China.-Hotel en cuarentena se derrumba, hay 70 heridos que quedaron debajo de los escombros en espera a ser rescatados.

El desplome se originó en la ciudad de Quanzhou, que se encuentra ubicada al sureste del país, según lo que informaron las autoridades del lugar.

Los pacientes con el COVID-19, que se encontraban aislados en dicho recinto, quedaron bajo las ruinas este sábado por la mañana.

El hotel, llamado Xinjia, se derrumbó a primeras horas de hoy, por lo que de inmediato comenzaron las labores de rescate.

Hasta este momento, han sacado a 23 personas del lugar, según lo que informaron los medios locales y elementos de seguridad en la ciudad ubicada en la provincia de Fujian.

Dicho sitio contaba con 80 habitaciones, en donde residían pacientes con coronavirus que han sido puestos en cuarentena para que no tuvieran contacto con las personas que no están infectadas con el COVID-19.

Se desconoce el motivo del colapso del edificio, por lo que las autoridades se encuentran investigando las razones del hecho.

Según France Presse, más equipos de rescate se han sumado para tratar de sacar a todos los heridos de dicho derrumbe.

Medios chinos aseguran que todo el Xinjia se vino abajo, por lo que del hotel sólo quedan puros escombros.

En las fotos divulgadas en las redes sociales, puede verse a miembros de los servicios de emergencia y otras personas con mascarillas.

En la provincia donde se ubica el hotel hay al menos 296 casos de coronavirus, según datos del Gobierno regional citados por Reuters.

Asimismo, otras 10 mil 819 personas habían sido puestas en observación al ser clasificadas como presuntos contactos cercanos de los afectados en la zona.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020