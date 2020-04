Coronavirus desata erupciones cutáneas y dermatosis. Se han detectado algunas manifestaciones en la piel de pacientes del Covid-19.

De acuerdo a un estudio realizado por el dermatólogo Sebastiano Recalcati y que fue difundido por el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

El documento presenta acasos de pacientes jóvenes que han sido infectados por el virus de Wuhan y que han manifestado erupciones cutáneas y dermatosis infecciosas.

El estudio plantea el seguimiento de 88 pacientes de los cuales un 20. 4 por ciento, presentó las manifestaciones en la piel.

Coronavirus es vinculado con manifestaciones en la piel

Cabe destacar que los pacientes no presentaron estos síntomas al mismo tiempo, algunos fue durante la enfermedad, mientras que otros fue al estar curados.

Rash eritematoso, urticaria generalizada, además de vesículas tipo varicela, son algunos de los problemas que fueron observados en los cuerpos.

Si bien aún no hay certeza de que el Covid-19 sea el que genere esta tipo de reacciones en la piel, algunos especialistas indican que puede ser por algún medicamento suministrado a los pacientes.

El médico italiano ha indicado, que este tipo de manifestaciones en la piel, también pueden aparecer con alguna infección viral.

Pero además del estudio italiano, en España también detectaron estas anomalías en algunos pacientes de coronavirus, así lo indicó el dermatólogo Pablo Luis Ortiz Romero.

Quien a través de su cuenta de Twitter, presento algunas imágenes de personas con la presencia de algunas lesiones en la piel, vinculados al coronavirus.

Enfatizando el especialista, que integrantes de la comunidad médica internacional están detectado estas particularidades en casos confirmados de coronavirus.

Para finalizar, diferentes naciones han indicado que aún debe realizarse investigaciones con mayor profundidad, para determinar si es el coronavirus el creador de estas afecciones a la piel.

