Coronavirus cobra la vida de más de 150 mil personas en el mundo

Coronavirus cobra la vida de más de 150 mil personas.-La crisis por la pandemia de coronavirus en el mundo ha dejado más de 150 mil muertos, los cuales en su mayoría se han registrado en Europa desde que apareció a principios de diciembre en China.

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, en el mundo van 150 mil 948 fallecimientos a causa del Covid-19, así como 2 millones 214 mil 861 personas contagiadas.

Señalaron que de acuerdo a las cifras oficiales, Estados Unidos ha sido donde más se ha dado el contagio con 683 mil 786 casos, así como ha cobrado la vida de 34 mil 575 muertos.

Seguido de España donde se han registrado 188 mil 93 casos así como 19 mil 613 personas han fallecidos por complicaciones, en Italia existe 172 mil 434 contagios y 22 mil 745 muertos, Francia con 147 mil 121 casos, Alemania con 139 mil 41, y Reino Unido con 109 mil 769 personas con coronavirus.

Te puede interesar:

Este viernes, el presidente Donald Trump, señaló que el balance real de casos en comparación con China ha sido menor, sin embargo, tras haber un nuevo conteo final se indicó que Wuhan rebasó la cifra de Estados Unidos.

Indicó que China anunció que hubo una duplicación en las muertes que se registraron por coronavirus, donde Trump señaló a través de un Tweet que Estados Unidos no está ni cerca de Wuhan.

Cabe mencionar que Wuhan admitió que hubo fallos en el conteo de sus muertos y por eso al realizar el conteo correcto indicó que la cifra se elevó más del 50 por ciento de lo establecido, es decir, se registraron 4.632 falimientos mientras que Estados Unidos registra 33 mil personas muertas por la pandemia.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020