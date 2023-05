El Rey Carlos III y la reina Camila fueron coronados esta mañana en la Abadía de Westminster, a pesar de la lluvia los británicos se congregaron en Londres para ver el paseo de sus nuevos reyes.

Con la frase “Dios salve al rey”, El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó la corona de San Eduardo sobre la cabeza del nuevo monarca.

Posteriormente Carlos III recibió la investidura, objetos simbólicos que representan los valores y virtudes del monarca como son la espada, los brazaletes y otras insignias.

Tras la coronación, el Rey Carlos III y la Reina Camila saludaron desde el balcón del Palacio de Buckingham, como lo hiciera la Reina Isabel II hace 70 años.

Coronan al Rey Carlos III de Inglaterra

Te puede interesar:

Los británicos celebraron este evento con un espectáculo aéreo de alrededor de 60 aviones de la Fuerza Aérea Real, además 150 perros de la raza Cavalier King Charles Spaniel desfilaron por las calles de Londres.

A la ceremonia acudieron celebridades como Katy Perry, Lionel Richie y la actriz británica Emma Thompson, también se pudo ver al exprimer ministro Boris Johnson y su esposa.

Asistieron también los reyes de España, Los reyes de Jordania, la princesa Amalia de Países Bajos y los miembros de la familia real el príncipe Guillermo y la princesa Catalina y Enrique, duque de Sussex.

Thank you @rafredarrows for an extraordinary finale to an extraordinary day! 🫡🇬🇧 pic.twitter.com/EGgjBRx55A — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

😍



On a scale not seen on the streets of London for 70 years, the #Coronation Procession made its way from Westminster Abbey to Buckingham Palace. pic.twitter.com/mgnfgivcBA — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠



The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ