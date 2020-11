Consejos para proteger a tu perrito ante el cambio de clima

Se acerca el fin de año y los cambios de clima no se hacen esperar. Si tienes una mascota en casa, es mejor que te prepares con las precauciones necesarias para que estos cambios de temporada no afecten su salud. Aunque el invierno comienza en diciembre, las bajas temperaturas inician desde antes y los frentes fríos traen consigo riesgos para su bienestar. Puede ser que el cuerpo de tu perro necesite cuidados especiales para evitar que tenga algún resfriado, no basta con no bañarlos o dejarlos peludos para que tengan calor.

Por eso te damos algunos tips que te serán de mucha utilidad:

¡Qué rico se siente estar abrigado!

Es ideal tratar de mantenerlo abrigado y salir poco de casa, sobre todo evitar hacerlo cuando la temperatura en el ambiente es baja. Debes saber que no necesariamente todas las razas necesitan estarlo, algunas por sus características, están preparadas para soportar cambios de clima, sin embargo, si tienes un perrito de raza pequeña/mediana o de complexión delgada y poco pelo, toma en cuenta que muy probablemente necesitará un suéter o sudadera para estar más calientito. Por otro lado, los perros de edad avanzada necesitan especial atención, ya que pueden tener mayor riesgo de padecer dolores en sus huesos, cadera y articulaciones; trata de mantenerlos tapados en esta época, siempre considerando ropa que los haga sentir cómodos y libres.