China realiza homenaje por fallecidos de Covid-19 en el mundo

China realiza homenaje por fallecidos.-China realizó un homenaje con tres minutos de silencio para rendir a las personas que han fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus en el mundo.

Sirenas antiaéreas se hicieron sonar y las personas en donde se encontraran hicieron una pausa a sus actividades para guardar silencio y homenajear a las personas que perdieron la vida por el Covid-19.

10am, China.

Rings in order to remember the people who lost their lives during the pandemic.

For the first time of my life,I saw the Five-Starred Red Flags flying at half-mast.

National Silence.#StayAtHomeAndStaySafe #China #coronavirus

April 4, 2020