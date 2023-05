“Cerraremos la frontera”: DeSantis, candidato a presidencia de EU

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este miércoles su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2024, a través de un video compartido en la plataforma Twitter Spaces.

“Cerraremos la frontera, construiremos un muro fronterizo y responsabilizaremos a los cárteles de la droga”, detalló el político republicano.

Además, DeSantis criticó el gobierno actual de Joe Biden, por “abrir la frontera de Estados Unidos” y de permitir supuestamente el ingreso de millones de extranjeros de manera ilegal, así como de drogas, fentanilo. De igual manera aseguró que sus medidas económicas y su plan para reducir la inflación había perjudicado a las familias estadounidenses.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg