Casa Blanca apaga sus luces, Trump se encierra en búnker, a raíz de las protestas en contra del asesinato de George Floyd.

Y es que el gobierno encabezado por Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, y que ha sido acusado en numerosas ocasiones de racista, se vio vencido por un sinfín de protestas violentas que se suscitaron no sólo en las inmediaciones del edificio presidencial, sino en todo el país.

Pero fueron estas manfiestaciones las que causaron que por la madrugada de hoy, se decidiera cortar la energía eléctrica del sitio que alberga al actual mandatario estadounidense, sucesor de Barack Obama.

A raíz de este hecho, la alcaldesa de Columbia, Muriel Bowser, declaró toque de queda hasta las 6 de la mañana de hoy, donde ordenó el despliege de la Guardia Nacional.

For the District of Columbia, @MayorBowser has ordered a citywide curfew that began at 11pm this evening and will end at 6am on Monday, June 1. Please adhere to the curfew at this time.

Credentialed media are exempt and may continue to cover events in the city.

— DC Police Department #StayHomeDC Lite (@DCPoliceDept) June 1, 2020