Cárcel en Rusia por violar cuarentena, Putín firma ley ante el coronavirus

Cárcel en Rusia por violar cuarentena, Putin firma ley ante el coronavirus que enviará a sus casas aquél que no ayude a frenar la pandemia.

Y es que el presidente Vladimir Putin ha pactado un acuerdo para que la gente se quede en sus casas y con ello evitar que no exita contagio del COVID-19.

El documento se publicó en el portal de información legal de la Presidencia, por lo que los ciudadanos rusos deberán atacar la reglamentación del mandamás del país europeo.

Putín firma ley ante el coronavirus

El incumplimiento de las regulaciones por cuarentena, en caso específico de un ciudadano con la enfermedad que resulte en la muerte de dos o más personas, se panlizará con hasta cinco años de trabajo forzado o hasta siete de prisión.

Además, la ley establece sanciones y penas de cárcel por distribución de información falsa “socialmente significativa” bajo la apariencia de datos fiables que cause la muerte o daño a la salud de una persona.

Te puede interesar:

Incumplir dicha normativa propiciará multas entre los 700 mil y los dos millones de rublos (esto quiere decir de 8 mil 890 a 25 mil 400 dólares) y hasta los cinco años de cárcel según las consecuencias.

Cárcel en Rusia por violar cuarentena y enfermar a otras personas

Este miércoles, el presidente ruso firmó otra ley federal, un documento de 44 páginas que amplía los derechos del Gobierno de Rusia en el caso de situación de emergencia, incluyendo el propio derecho de declararlo.

Asimismo, Rusia castigará con tres años de prisión a los que publiquen noticias falsas sobre la pandemia.

Quienes las difundan se enfrentarán a multas de entre 700 mil a 1.5 millones de rublos (de 9 mil a 20 mil dólares) o con la pena de privación de libertad.

“Es importante subrayar que se trata de la difusión a sabiendas de que es una información no fidedigna, es decir, cuando la persona es consciente de que la información no es fidedigna y, no obstante, la difunde como veraz”, explicó el diputado Pável Krashenínnikov, uno de los autores del proyecto.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.