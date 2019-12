Carabineros atropellan a manifestante en Chile

Durante el transcurso del viernes más de mil Carabineros de la policía chilena se concentraron en las inmediaciones de la Plaza Italia, en Santiago de Chile, que ha sido el centro de múltiples protestas, iniciadas el 18 de octubre pasado, cuando el mandatario Sebastián Piñera, concretó el alza al precio del metro capitalino.

Decenas de protestantes se reunieron en la plaza para exigir cambios a la administración chilena. Mientras que los carabineros que se habían concentrado en esa zona con antelación comenzaron a intentar desplegar a los manifestantes del área. El área fue cercada y cerrada al tránsito.

Posteriormente, videos en redes sociales muestran algunos de los vehículos de los carabineros tratan de desplegar a los manifestantes con chorros de agua. En una maniobra que podría catalogarse como intencional, dos vehículos chocan entre si aplastando a un manifestante.

CHILE: UPDATING Health of young man who was hit at Plaza de la Dignidad yesterday. He got 4 fractures, splitted urethra,and polytrauma. Now with a probe directly to the bladder. Also has a sacrum fracture and knee. He is serious but out of vital risk. pic.twitter.com/JgBa3M1A17

