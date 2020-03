Cancela Trump viajes de Europa a EU por coronavirus

Cancela Trump viajes de Europa a EU.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció la suspensión de todos los viajes desde Europa a EU por un periodo de 30 días, esto ante medida de emergencia por la pandemia de coronavirus.

El ejecutivo estadounidense informó que Estados Unidos se suma a las políticas de seguridad que ha mantenido el Salvador y Guatemala sobre el ingreso de personas externas por posible contagio.

Mediante una conferencia de prensa, el magnate señaló que existe un riesgo bajo para las personas jóvenes, sin embargo, las personas de edad avanzada son los más propensos para contraer el virus.

Pidió tranquilidad a los ciudadanos de Estados Unidos, asegurando que el fondo multimillonario será usado para posibles casos urgentes en caso que incrementen los contagios.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2020