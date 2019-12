La Cámara de Diputados de Estados Unidos aprueba el juicio político en contra de Donald Trump.

Los miembros de dicho órgano político encontraron culpable al presidente del país norteamericano de uno de los dos cargos de los cuales era acusado: abuso de poder.

En respecto al otro, que es obstrucción al trabajo del Congreso, aún está en proceso dicha acusación.

La primera moción se aprobó con votos a favor y en contra. Será en enero del próximo año cuando se comience a dar dicho proceso en contra del mandatario que pertenece al partido republicano, el cual, pertenece en su mayoría a la Cámara de legisladores.

Al saber de dicho proceso, El Presidente ha apuntado en particular contra la líder del partido demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

El martes publicó una dura carta donde la acusó de “minar la democracia” del país con el proceso en su contra.

En contra de Donald Trump

“Ustedes son los que interfieren con las elecciones estadounidenses. Ustedes subvierten la democracia.

“Ustedes obstruyen la Justicia. Ustedes le traen dolor y sufrimiento a la República por su beneficio personal y partidario”, expresó en un párrafo, ilustrativo del sentimiento que dominó la carta.

The House passed the first article of impeachment and is voting now on the second article. Follow the vote live here: https://t.co/m98HsOoffk

— The New York Times (@nytimes) December 19, 2019