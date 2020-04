Boris Johnson regresa a casa para seguir aislado por coronavirus

Boris Johnson regresa a casa.-El primer ministro británico, Boris Johnson fue dado de alta para regresar a su casa, tras permanecer desde el 5 de abril hospitalizado por complicaciones al ser diagnosticado con coronavirus el pasado 27 de marzo.

Johnson se encontraba en el hospital londinense de St. Thomas, donde permanecía convaleciente, sin embargo, no regresará a trabajar de inmediato pues aún no ha librado el coronavirus.

Tras pasar tres noches en terapia intensiva, el ministro seguirá su aislamiento en su residencia oficial campestre de Chequers, en Londres.

Boris Johnson de 55 años, agradeció al cuerpo de médicos que estuvieron al cuidado de él durante su estadía en el hospital.

Te puede interesar:

Mediante un mensaje en Twitter, la prometida de Johnson, Carrie Symonds, señaló que gracias al servicio y a las personas que oraron por él, ya se encuentra más estable y podrá establecerse en su casa en Londres.

I cannot thank our magnificent NHS enough. The staff at St Thomas’ Hospital have been incredible. I will never, ever be able to repay you and I will never stop thanking you. 🌈

— Carrie Symonds (@carriesymonds) April 12, 2020