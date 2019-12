Bolivia responde, México ha violado tratados

Nace un rinoceronte negro en Michigan, una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción, a pesar de que se ha dicho que ya está extinta.

El zoológico de Michigan recibió a un rinoceronte macho, hijo de Doppsee la madrugada de este martes.

Tras el alumbramiento, la madre del pequeño que aún no tiene nombre, se encuentra en buenas condiciones de salud.

“La cría de rinoceronte parece saludables y hemos observado lactancia frecuente poco después del nacimiento, lo cual es alentador”, indicaron autoridades del zoológico.

Si buen no es una especie en extinción, los ambientalistas recalcan que el animal sí puede desaparecer, de no cuidar su estadía en la tierra.

African Parks asegura, que en la actualidad hay unos 25 mil rinocerontes en la vida salvaje, más lo que se encuentran en cautiverio en los zoológicos del mundo.

Se estima que el 80 por ciento de los rinocerontes en la actualidad son blancos, y el resto son negros.

Phineus, es el padre del bebé rinoceronte, el cual, junto a Doppsee, son parte de un plan de supervivencia de la especie.

“Estamos dedicados a la conservación de los rinocerontes y no podíamos estar más entusiasmados con este exitoso nacimiento”.

Y es que de acuerdo a datos de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, solo dos crías de rinoceronte negro nacen cada año en cautiverio.

En este momento y por algunos meses, tanto la madre como la cría, permanecerán fuera de la visión del público, esto por seguridad del recién nacido.

Prepare youself for some serious cuteness… this little boy is making history as the first black rhino calf born at Potter Park Zoo!

Read more about the monumental birth → https://t.co/4pxohEFaRt pic.twitter.com/mVhzloxarY

— Potter Park Zoo (@potterparkzoo) December 26, 2019