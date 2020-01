Bolivia: Elecciones presidenciales serán el 3 de mayo

Reportan dos explosiones más en Bagdad, cerca de la embajada de Estados Unidos, según informa la agencia Reuters, tras el ataque del viernes por la madrugada.

Otro ataque aéreo casi exactamente 24 horas después del que mató al general iraní Qassem Soleimani golpeó este viernes dos autos que transportaban a la milicia respaldada por Irán.

Este hecho se dio al norte de Bagdad, lo que mató a cinco personas, dijo un funcionario iraquí.

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/UiTOaNCrat

January 4, 2020