Blockbuster en Oregón ahora es Airbnb por un tiempo limitado

Blockbuster en Oregón ahora es Airbnb, el último en el mundo dará experiencia brindará la oportunidad de ver todo su catálogo de películas, además de fungir como un hotel de pasada para turistas.

El videoclub, último en el planeta, ubicado en Bend, ofrece la posibilidad de pasar la noche ahí mientras disfrutan de los filmes que ofrecen.

Ante la caída de clientes y visitantes a Blockbuster, el último en el mundo, dicho sitio nostálgico se pone en renta a través de la plataforma de huéspedes por un tiempo limitado.

Este martes se anunció que la tienda se podrá reservar a partir del 17 de agosto para tres únicas fechas (18, 19 y 20 de septiembre) y solo por una noche para un máximo de cuatro personas.

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

— Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020