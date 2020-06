Biden vs Trump tiene una edición más de su ‘guerrar’, tras asegurar Joe Biden que al presidente de Estados Unidos sólo le interesa su reelección.

El virtual candidato del Partido Demócrata a la presidencia, afirma que el exmagnate no está preocupado por la división del país tras la muerte de George Floyd.

“Cuando el presidente ordena desalojar a manifestantes pacíficos del porche de la casa del pueblo, la Casa Blanca, con gases lacrimógenos y granadas de estruendo.

“Tenemos derecho a pensar que el presidente está más preocupado por el poder que por los principios”, dijo durante un acto en Filadelfia.

“Está más interesado en alimentar las pasiones de sus bases que las necesidades de aquellos a quienes se supone que debe cuidar”, agregó Biden, de 77 años, quien fungió vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

“Un electrochoque para nuestro país. Para todos nosotros”, fue lo que dijo Biden sobre la muerte del ciudadano de color a manos de la Policía de Minnesota.

“Pero les prometo esto. No manipularé el miedo y la división. No atizaré las brasas del odio. Buscaré sanar las heridas raciales que desde hace mucho tiempo gangrenan a este país en lugar de utilizarlas para sacar ventaja política”, agregó el exvicepresidente de EU.

Thank you Mr President @JoeBiden

You speak with such clarity.

You words are like salve on a festering wound

You decency, candor & dignity is exactly what I needed, like many I’m at my wits end

We can NOT endure another four years of @realDonaldTrump pic.twitter.com/Kayy4MUAeT

— File411 (@File411) June 2, 2020