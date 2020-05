Avispón asesino ataca a rata en Estados Unidos, su veneno es muy letal (Video)

Captan a “avispón asesino” matar a un ratón en segundos.

Estados Unidos se ha enfrentado desde días atrás a la terrible llegada de los denominados “avispones asesinos”, los cuales han causado gran pánico entre la población que ya se encuentra afectada por la pandemia de COVID-19.En este video que se ha vuelto viral se muestra la inaudita manera en que uno de esos ejemplares mata a un ratón a pesar de los esfuerzos de este por liberarse del insecto. La plaga de estos avispones representa una gran amenaza no solo para la población, sino para la flora y fauna del país estadounidense. #AvisponesAsesinos #MurderHornets

