Avión se estrella en India de la compañía Air India Express que se salió de la autopista y se partió en dos al aterrizar.

El accidente, suscitado este viernes, se dio con la aeronave cargada con 191 pasajeros, según informan autoridades y medios locales.

Fue la ciudad de Calicut, en el estado de Kerala, al sur del país, donde se dio el siniestro.

Se produjo por la noche de hoy allá, hora local, en medio de lluvias y un clima tormentoso, donde supuestamente falleció uno de los pilotos que manejaba el avión, pero no ha sido confirmado de manera oficial.

Big plane crash. 2 pieces of 191 passengers caused by #AirIndia aircraft slipping (IX1344) #Kerala pic.twitter.com/R5EhU8bfeS

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg

— ANI (@ANI) August 7, 2020