Ataque terrorista en Viena deja al menos 2 muertos y varios heridos

Un ataque terrorista en el centro de Viena dejó como saldo al menos dos personas muertas y varios heridos, entre los que habría civiles. Autoridades se mantiene alerta.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w

