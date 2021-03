Al menos ocho personas han resultado heridas, algunas de gravedad, en un ataque cometido hoy en Vetlanda (sur de Suecia), que la policía califica de “terrorista“.

Se reporta que el atacante ha sido abatido por las fuerzas de seguridad y ahora se encuentra en el hospital.

Ataque terrorista en Suecia deja 8 personas heridas

La portavoz de la Policía en la región este de Vetlanda, Angelica Israelsson, ha trasladado que varias personas están “gravemente heridas” y otras “levemente”.

Te puede interesar:

Según la información recogida por la prensa local, un hombre de aproximadamente 20 años atacó con un cuchillo a varias personas en el barrio de Bangardsgatan sobre las 15:00 horas de este miércoles.

Las autoridades, que han desplegado vigilancia en el hospital al que ha sido evacuado el presunto atacante, ha clasificado inicialmente el suceso como un “intento de asesinato”, pero actualmente investigan un “presunto delito terrorista”.

No obstante, Israelsson ha señalado que “el motivo aún no está claro” porque el hombre “aún no ha sido interrogado”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen