Así dieron a conocer la muerte de Maradona en el mundo

La muerte del ex futbolista argentino, Diego Armando Maradona, conmocionó al mundo de los deportes. Y es que, a pesar de haber pasado por una cirugía en la cabeza hace un mes y haber salido del hospital el 11 de noviembre, la figura deportiva falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio a los 60 años.

La noticia la dio a conocer El Clarín, diario argentino, el cual decidió hacer pública la noticia de última hora con un tweet con la frase “Murió Diego Maradona“.

Dicho tweet rápidamente recorrió el mundo, pues medios de otros países empezaron a esparcir la noticia, empezando por los reporteros especializados en deportes, quienes no perdieron la oportunidad de dar sus condolencias el gremio futbolero.

¡Adiós, Diego! QEPD



Falleció Diego Armando Maradona, para mi, el futbolista más grande en la historia



Un honor haber compartido contigo, haberte visto jugar y haberme emocionado con tu fútbol en el campo



Se nos fue el más grande, el Diego de la gente



Día triste para el fútbol pic.twitter.com/1xiMGRnqkw — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 25, 2020

Medios de Estados Unidos también dieron a conocer la noticia. Fue la cuenta @otdNYT (On this day New York Times) quien posteó en twitter una fotografía de una noticia de Maradona, cuando Argentina eliminó a Inglaterra en la Copa Mundial de 1986.

RIP Diego Maradona pic.twitter.com/lLr3lVUw4c — New York Times OTD (@OnThisDayNYT) November 25, 2020

En México, la noticia fue dada por El Universal; además, Enrique Bermudez expresó sus condolencias en un tweet en el que asegura que “el planeta entero le llora al Diego”.

QEPD uno de los futbolistas más grande de todos los tiempos Diego Armando Maradona. El planeta entero le llora al Diego!!!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) November 25, 2020

Sin duda algunos mensajes fueron más emotivos que otros, sin embargo todos comparten el sentimiento de tristeza que deja una de las más grandes estrellas que el fútbol latinoamericano ha visto nacer, crecer y morir.

