Asesino de Golden State sentencia fue dada a conocer hoy lunes en una corte, después de haber secuestrado, violado y ultimado a 13 personas.

Asimismo, se le adjudican varios delitos sexuales contra mujeres en los 70’s y 80’s, pasando el resto de su vida en prisión.

“Culpable”, dijo Joseph James DeAngelo, de 74 años, con voz triste y apagada, respondiendo al juez que llevó dicha audiencia, Michael Bowman, el cual le pidió una respuesta por cada cargo.

Los acusamientos eran descritos por fiscales de varios condados del estado.

“Lo admito. Sí”, fueron sus otras respuestas.

An ex-police officer, Joseph James DeAngelo, accused of being the ‘Golden State Killer,’ pleaded guilty to multiple murder and kidnapping charges https://t.co/dZSrh8mg3K pic.twitter.com/tJ0nC63Grb

— Reuters (@Reuters) June 29, 2020