Apple lanza campaña contra el racismo donde buscará hacer frente a las barreras que las minorías enfrentan día a día en el Mundo.

El jefe de la compañía, Tim Cook, anunció dicho fondo de dinero tras las protestas en Estados Unidos por la muerte del ciudadano afroamericano, George Floyd, a manos de la Policía de Minnesota.

“¿Ya sea en Apple o en cualquier otro lugar de la sociedad, la carga del cambio no debe recaer en aquellos que están subrepresentados”, dijo Cook en un video publicado en Twitter.

“Recae en aquellos en posiciones de poder, liderazgo e influencia cambiar las estructuras para un bien mayor”.

El dirigente aseguró que él creció en el estado de Alabama, sitio donde se hizo un revuelco para pedir por los derechos civiles de las personas, asegurando que la gente puede lograr grandes cambios en sociedad.

“Estamos en un punto importante de nuestra historia”, añadió.

“Un momento en el que un progreso que ha avanzado demasiado lento se siente listo para dar un gran salto.”

La iniciativa de Apple, que será liderada por Lisa Jackson, la primera mujer negra en liderar la agencia estadounidense de medio ambiente, estará enfocada primero en Estados Unidos para luego extenderse por el mundo.

“El objetivo es desafiar las barreras sistémicas a las oportunidades que enfrentan las minorías, en particular las comunidades negras”, señaló Cook.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp

— Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020