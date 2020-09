“Among Us” y su éxito mundial

En 2020 no se han estrenado muchos videojuegos, curiosamente, los más trabajados como “The Last Of Us 2” no han triunfado, sino los más simples como “Among Us” o “Fall Guys” ¿Por qué Among Us es el favorito de muchos?

¿De qué trata?

En Among Us, los personajes están dentro de una nave espacial con sus respectivas tareas, pero uno de los tripulantes tiene por objetivo cometer un asesinato, hecho lo anterior, alguien reporta el cadáver y se forma una votación para decidir quien es el responsable para después, arrojarlo al vacío. Al mero estilo de “Clue”, se trata de un multijugador online en el que pueden participar de 4 a 10 personas

Pesando apenas 189.5 megas, siendo gratis tanto en Android como en IOS, la experiencia es una mezcla entre el terror, la supervivencia y la mentira, donde lo mejor es formar un grupo con amigos, o bien contar con una segunda aplicación para comunicarse debatiendo la identidad del responsable, ya que el juego continúa si no toman una decisión, o expulsan a un inocente…

¿Quién lo hizo?

El título se creó desde 2018 por una firma estadounidense llamada Innersloth. Pero fue hasta 2020 (con motivo del aislamiento) que se convirtió en el número 4 de aplicaciones con más jugadores en los últimos 30 días, según la base de datos de Steam Charts. Hoy, existen más de 1 millón y medio de usuarios registrados, siendo Finlandia el país con más copias. Nada tontos, los creadores ha confesaron que habrá una segunda parte disponible en cada plataforma conocida, será “Free To Play”, de ahí en más, no existen detalles al respecto.

¿Qué tan popular es?

Durante la última semana, Among Us ha sido más jugado que titanes como “GTA V”, “Call of Duty: Modern Warfare” o “Fortnite: Battle Royale”. Gran parte de su éxito es la difusión que le han hecho streamers, pues hay 145 mil 638 usuarios de Twitch que están viendo material al respecto, hablamos de que la plataforma cuenta con 24 millones 539 mil 942 horas de material reproducidas en los últimos 7 días. Otra gran razón del triunfo son los jocosos memes visibles en redes sociales.

