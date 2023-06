Alerta roja en Hawái: entra en erupción el volcán Kilauea

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que esta mañana entró en erupción el volcán Kilauea de la isla Hawái, por lo que se ha emitido la alerta roja en la zona.

Actualmente, un gran flujo de lava está saliendo del cráter del coloso, lo que se puede ver en la transmisión en vivo del Servicio Geológico de EE. UU.

El Kilauea es de los volcanes más activos del mundo y la última vez que entró en erupción fue en enero de este año.

En 2019, la erupción volcánica desencadenó una serie de terremotos que destruyeron cientos de viviendas y negocios.

Kīlauea volcano Halemaʻumaʻu crater is currently erupting. Watch the live stream now! https://t.co/o5Pt5XZBKX pic.twitter.com/zjmB01MLMw