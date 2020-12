Este martes en la ciudad de Petrinja en el centro de Croacia se registró un sismo de 6.4 grados de magnitud, lo cual dejó al menos seis muertos.

Entre los muertos, se encontraba una niña y además se registraron 26 heridos como resultado del terremoto.

Se alertó que puede haber nuevos temblores

Tras esto, el alcalde local, Darinko Dumbovic informó “Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”.

Por su parte, el experto Kresimir Kuk del Instituto Sismológico de Croacia alertó que puede haber nuevos temblores y pidió a los ciudadanos alejarse de edificios en malas condiciones, de los cuales hay muchos en la zona de Petrinja.

Al menos seis muertos por el sismo de 6.4 en Croacia

“No podemos excluir del todo y en teoría otro sismo (de la misma intensidad) pero podemos decir que es mayor la probabilidad de réplicas en menos magnitud”, expresó Kresimir Kuk.

Además, numerosos habitantes de la capital que en su mayoría no tiene electricidad, han salido a las calles y parques e incluso algunos han abandonado la ciudad. La cual cabe destacar en el marzo pasado fue golpeada por un sismo de 5.5. grados.

