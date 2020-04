Acuerdo petrolero de la OPEP salvará cientos de empleos: Trump

Acuerdo petrolero de la OPEP.-El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump celebró la firma del acuerdo entre los países productores de petróleo en la OPEP para recortar la producción e impulsar la caída de cotizaciones del crudo.

Indicó que este acuerdo ayudará a liberar y con ello a reactivar los empleos en el sector petrolero después que termine la pandemia que aqueja a todo el mundo.

A través de un comunicado, Kremlin indicó que Trump, Putin y Salmán sostuvieron una llamada telefónica donde aseguran que afirmaron un gran acuerdo.

Señaló que en la décima reunión de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se logró un mayor acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia después que pusieron fin a la guerra por el petróleo.

Este domingo, Vladimir Putin y Donald Trump sostuvieron una llamada por separado, para intercambiar opiniones sobre la situación actual en el mercado del petróleo.

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020