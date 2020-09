28S: La maternidad será deseada o no será

En el marco del 28S, diversos colectivos feministas realizarán marchas en las principales capitales del país exigiendo aborto legal, seguro y gratuito bajo distintas consignas. Dichos grupos aseguran que “La maternidad será deseada, o no será”, pero ¿a qué se refieren?

El origen del 28S

En 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano que se eligió el 28 de septiembre como el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, pues en esa misma fecha, pero de 1871, Brasil sancionaba la ley de Libertad de Vientres, la cual consideraba personas libres a los hijos e hijas de esclavas.

Desde ese momento, la lucha por la despenalización del aborto y por el derecho a elegir se ha hecho incesante en toda América Latina, excepto en Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay, en donde la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada. México tiene sólo dos entidades en donde la práctica es legal: Ciudad de México y Oaxaca.

Por otro lado, se estima que, al menos 22 mil mujeres adultas y jóvenes mueren cada año por abortos no seguros; de las cuales el 97% pertenece a África, Latinoamérica y el sur y oeste de Asia. Además, siete millones de mujeres tienen que ser hospitalizadas cada año por complicaciones tras someterse a este tipo de prácticas a manos de personal sin cualificación y en entornos clandestinos. Algunas sufrirán algún tipo de discapacidad permanente y otras nunca podrán volver a gestar.

Cabe destacar que las cifras anteriores son solo estimaciones, debido a que muchas mujeres y jóvenes no pueden buscar atención médica y no constan en las estadísticas. Por ello, es necesario considerar que el aborto inseguro y clandestino constituye la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la citada región.

Del mismo modo, de los 55,7 millones de abortos que se producen anualmente a nivel mundial, el 45% se llevan a cabo en contextos inseguros.

Es importante analizar las cifras más allá de los fríos números, pues estos varían según el país del que se hable. En países que legalizaron el aborto, nueve de cada diez son seguros. Sin embargo, en los 62 países lo penalizan o sólo lo permiten si está en riesgo la vida de la madre, tres de cada cuatro intervenciones se realizan con métodos inseguros, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

A excepción de la Ciudad de México (2007) y Oaxaca (2019), ningún otro estado de la República Mexicana considera legal el aborto. “En la Ciudad de México se avanzó en la despenalización, no en la legalización. El Gobierno de la Ciudad dejó de criminalizar el aborto durante las primeras 12 semanas y sin que las mujeres tengamos que justificarlo”, indicó Lucy González, trabajadora de Salud en la CDMX.

Por ello, es importante resaltar que penalizar el aborto, satanizarlo y criminalizarlo no es sinónimo de que dejará de existir. Se seguirán realizando abortos, mujeres seguirán muriendo por someterse a métodos inseguros e insalubres para abortar. Los abortos seguirán ocurriendo en la clandestinidad, como siempre ha ocurrido.

Cabe resaltar que una mujer puede tener mil motivos para abortar, y ninguno es menos válido que otro. Si no puede darle una vida digna a su hijo, si fue producto de violación, si su método anticonceptivo falló o simplemente no quiere ser madre; todos son argumentos sólidos y completamente válidos. La maternidad no debe comprometer la salud física ni mental de una mujer. La maternidad deseada asegura una vida digna, sana y de amor. Por estos motivos ¡La maternidad será deseada o no será!

