19 muertos en Canadá tras masacre en Nueva Escocia, catalogada como la peor matanza en la historia del país norteamericano, históricamente hablando.

Con varias escenas del crimen y una motivación desconocida, se llegó a la cifra oficial hasta el momento por el múltiple homicidio.

“Un hombre armado se cobró la vida de al menos 18 personas”, informó ayer domingo el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, durante su rueda de prensa diaria.

A gunman killed at least 16 people in Nova Scotia during a 12-hour rampage in Canada’s worst modern-era mass shooting https://t.co/qr8itvNyWG pic.twitter.com/SJxfFDWZi4

— Reuters (@Reuters) April 20, 2020