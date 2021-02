Zoológico te ofrece nombrar una cucaracha como tu ex

Con el día de San Valentín cerca y con pocas ideas para regalos, un zoológico en Nueva York ofrece nombrar a una cucaracha silbadora como tu ex o tu pareja.

“No siempre tienes las palabras correctas, pero aún puedes ponerle la piel de gallina. Nombra a una cucaracha para tu San Valentín, porque las cucarachas… son para siempre”, asegura la exitosa campaña del zoológico, que cumple una década.

A cambio de una donación de 15 dólares, el/la homenajeado/a recibirá este 14 de febrero, día de los enamorados, un certificado impreso con el nombre escogido para la cucaracha.

El zoológico también propone mejorar el regalo con una cucaracha de peluche, una vela aromática de “eau de cucaracha” y hasta un encuentro virtual con una cucaracha silbadora de Madagascar y otro animal invitado. El paquete completo cuesta 75 dólares.

