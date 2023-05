Titanic: difunden imágenes nunca antes vista del impresionante barco

Salieron a la luz imágenes nunca antes vistas del Titanic, el impresionante barco que lleva más de un siglo bajo el agua.

Un equipo de investigadores usó cámaras sumergibles para explorar las profundidades del Océano Atlántico, revelando imágenes en 3D y de tamaño natural del popular navío.

En el video se muestran ángulos nunca antes vistos del barco, que amplían los detalles sobre su hundimiento, en un trabajo de exploración que duró alrededor de 200 horas.

Cabe resaltar que el Titanic fue uno de los barcos más impresionantes de su época, con 53 metros de altura y 269 metros de largo.

Se hundió en abril de 1912, pero fue hasta 1985 cuando fue localizado a más de 3 mil metros de profundidad, en una expedición fracoestadounidense.

This full-sized digital scan of the Titanic, which lies 3,800 m (12,500 ft) down in the Atlantic, has been created using deep-sea mapping, providing a unique 3D view of the entire ship



[read more: https://t.co/57bRgSsFZO]pic.twitter.com/xGqqR18yyR