Protegen a mascotas con mascarillas, temen contagio de coronavirus. Cada vez son más los chinos que buscan proteger a sus perros y gatos del temido virus.

Y no es para menos después de que las muertes en humanos se incrementaron debido al coronavirus que se desató en la ciudad de Wuhan.

A #dog wears a paper cup over its mouth on a street in #Beijing on Tuesday amid #China 's #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/JCUnhxPF7q

De ahí que los ciudadanos decidieron protegerse y proteger a sus mascotas. Las medidas de protección para éstas son múltiples, pero la que más llama la atención son las mascarillas que han improvisado.

Por eso en redes sociales se han viralizado cada vez más las fotografías en donde perros y gatos portan mascarillas faciales, así como objetos que cumplen dicha función.

Entre dichos objetos están las bolsas de plástico, los vasos de papel y hasta algunas calcetas y calcetines. La intención es proteger del coronavirus.

Managed to find one more pic of the mask-wearing cat❤️. Credit: 里神樂 on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN

— Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020