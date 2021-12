¿Por qué muchas personas sufren depresión en Navidad y fin de año?

Diciembre es sinónimo de festejo, de pasarla en familia, de luces de colores, ponche, clima frío, comida deliciosa, posadas, dulces y todas esas cosas que caracterizan a la época navideña, y aunque esta celebración pareciera estar llena de amor y felicidad, no es así para algunas personas.

La depresión es una enfermedad muy frecuente en el mundo, según datos consultados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta mayo de 2021 se estima que en el mundo aproximadamente 280 millones de personas presentaron de esta patología mental.

Si eres de los que en alguna ocasión ha experimentado sentimientos de melancolía, tristeza, felicidad o ansiedad en la época decembrina o incluso un poco antes, no es casualidad, pues existen algunos factores sociales, ambientales y hasta neurobiológicos que “disparan” estos síntomas.

Depresión estacional

Créelo, la ciencia explica que las estaciones del año sí pueden influir en nuestro estado de ánimo y sin duda el invierno es uno de ellos. El cambio de horario en el que anochece más temprano hace que la falta de luz haga que el nivel de serotonina o mejor conocida como la hormona de la felicidad, disminuya, contribuyendo así a cambios de humor repentinos y cansancio.

Así que en esta situación podría ser normal que te sientas decaído, con melancolía o de mal humor. Solo es una emoción negativa momentánea, que con el paso de las semanas irá disminuyendo y si sientes que esa negatividad va en aumento, podrías acudir con un profesional de la salud mental.

La falta de un ser querido

Muchas familias celebran la Navidad juntos, compartiendo cena y regalos, ante la pérdida de un ser querido durante el año o recientemente, es inevitable no sentir tristeza por ese “lugar vacío” entre la familia.

Y no solo podría ser esta situación, también una separación podría influir en ese sentimiento negativo que nos lleven a ser “el Grinch” de esta festividad. Escenario que se repite y se expone repetidas veces por el momento que estamos atravesando. Información de Think Life a New Man, Life and Style

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.