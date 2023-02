Una triste realidad es que PlayStation Plus se quedará sin 12 juegos de los servicios de suscripción.

Así como reciben juegos a montones, también hay algunos títulos que tienen que abandonar el servicio.

Es por esto que hoy los usuarios de PlayStation Plus tuvieron que decirle adiós a 12 juegazos que formaban parte del catálogo de PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Deluxe y PlayStation Plus Premium.

Lo que pasa es que, como se informó este 21 de febrero es el día en el que llegaron varios juegos a PlayStation Plus, pero también que varios abandonan el catálogo.

PlayStation Plus se quedará sin estos 12 juegos

Entre los juegos que se irán del servicio se encuentran Metro Exodus, Grand Theft Auto: Vice City, Saints Row: The Third Remastered y más.

A continuación, te mostramos la lista de todos los juegos que abandonaron PlayStation Plus este 21 de febrero:

Agatha Christie – The ABC Murders

The Book of Unwritten Tales 2

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Metro: Exodus

Pure Farming 2018

Rad Rodgers

Saints Row: The Third Remastered

Sine Mora EX

SkyDrift Infinity

Sparkle Unleashed

The Turing Test

Whispering Willows

