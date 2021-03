En redes sociales comenzó a circular un video donde un padre obliga a su hija a disculparse públicamente por hacer un video haciendo “twerking” y publicarlo en Tik Tok.

La historia de la joven mexicana se hizo viral, ya que, en el corto publicado en redes sociales se puede observar a la adolescente obligada a crear un nuevo video en el que acompañada de su padre le pide disculpas a su familia por bailar así en su cuenta de Tik Tok.

“Este video lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro, esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron”, agrega la joven en su video.

La regañó por hacerlo

Además, en el video se puede observar cómo el padre presiona a su hija, insistiendo en que diga con qué integrantes de su familia se disculpa además de sus hermanas, indicándole que debe hacerlo con su madre también.

Padre de familia reprende fuertemente a su hija y la obliga a ofrecer una disculpa tras sorprenderla grabando videos en TikTok bailando twerking.



¿Qué opinan de esto? pic.twitter.com/OJDyHEe70m — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 5, 2021

“¿Por qué haces este tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo?”, cuestiona el padre a su hija.

Padre obliga a su hija a disculparse por hacer “twerking” en Tik Tok

Por lo que, este video ha provocado diversas posturas entre los usuarios de las redes sociales, donde algunos apoyan el regaño por parte del padre, mientras que otros señalan que no debió comportarse de esa forma con su hija, quien sólo realizó un baile en un video.

