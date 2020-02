Mujer vivió enjaulada por meses víctima de su pareja (VIDEO)

Mujer vivió enjaulada por meses víctima de su pareja. La mantuvo cautiva en el patio de su casa en una zona rural para que ningún hombre se le acercara, incluso le dijo que si intentaba escapar iba a acabar con ella.

Su familia la dio por desaparecida desde julio de 2018, pero Cielo estaba encerrada en una especie de jaula que su pareja habilitó en la parte posterior de su propiedad en Pirua, Perú.

La policía llegó a rescatarla después que en un descuido el sujeto olvidó su celular que la víctima usó para llamar a una amiga y denunciar lo que pasaba.

“Hasta las seis (me deja encerrada), me va a matar, me va a llevar derechito al cementerio”, dijo la mujer a la policía en sus primeras palabras tras su liberación.

La mujer tenía tanto miedo que al ser liberada no atinaba a dar una paso después de las rejas porque su marido aún esposado le infundía temor.

Todos los días antes de ir a trabajar le dejaba la comida como a una prisionera y se aseguraba de que no escapara.

“El denunciado se encontraba amarrando ese ambiente y en el interior se encontraba la señora mencionada. A la hora de hacer el registró se encontró una escopeta, un machete y un cuchillo”, dijo un policía.

El hombre tenía dos denuncias posteriores por violencia familiar y a pesar de la orden de alejamiento encontró la manera de retenerla varios meses en la solitaria parcela que tenía en las afueras de Piura.

