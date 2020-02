Mujer obliga a novio tatuarse “Propiedad de Karen” en su miembro. ¿Cuánta diferencia existe entre el amor, los celos y la toxicidad?…

No es raro que alguien se tatué el nombre de su pareja, esa acción parece ser normal para la gran mayoría.

Otros consideran que es de “mala suerte”. Pero presten atención a este caso, en México un hombre se tatuó el mismísimo miembro como prueba de amor y fidelidad.

“Propiedad de Karen” es lo que reza la obra de arte en el pene del mexicano; él aceptó porque considera que Karen es “el amor de su vida”.

La novia es de origen salvadoreño y él mexicano, y son una joven pareja de tan solo 18 años.

Al parecer, el joven fue inducido por ella para que se tatuara en el miembro “Propiedad de Karen”.

“Él tiene un miembro muy grande y México está lleno de mujeres hot; le dije que si me ama que se tatúe. Ese miembro grandote es solo mío y pues si no lo hacía yo me iba con ‘El Kevin'”, declaró Karen luego de que la historia se hiciera viral.

Mujer obliga a novio tatuarse “Propiedad de Karen” en su miembro

Si bien el joven tenía miedo al dolor, pero más miedo a perderla:

“La amo y todo es de ella, y pues se lo he querido demostrar, yo soy de su propiedad, ella es como mi ama y si hace falta me tatúo cuánto la amo en la frente”.

Por obvias razones comprenderán que no adjuntamos fotografías del hecho. Sin embargo, nos cuestionamos nuevamente: ¿Cuánta diferencia existe entre el amor, los celos y la toxicidad?.

Con información de agencias

