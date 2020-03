Mujer en una burbuja hace las compras. El temor por el covid-19 es muy grande, en todas partes del mundo se ha pedido mantenerse resguardados para evitar contraerlo, sin embargo esto puede ser difícil para hacer las tareas cotidianas. Por ello es que a una mujer de Reino Unido como todo un hámster salió en su burbuja para no ser infectada.

El divertido video ya circula en las redes sociales, en él se puede ver cómo la mujer salió en una burbuja de plástico a un súper mercado. La señora fue filmada por varias personas y se puede ver cómo intenta hacer las compras.

Como muchas otras personas, esta mujer tuvo que inventar una solución para adaptarse a la situación, sin embargo parece que su método no fue muy eficiente, pues no solo no cabía por los pasillos sino que terminó tirando algunas cosas.

Mujer en la burbuja, mira el video

El guardia de seguridad y los empleados de la tienda se percataron del alboroto que estaba provocando la cliente. Por lo que le pidieron amablemente que se retirara con todo y su pelota.

Finalmente llegó a su casa, sin compras pero segura de que no pescó el virus durante su travesía.

Woman self isolating in a zorb ball bemuses customers 🤷‍♀️ pic.twitter.com/EgGEJMhl2W — DiscoBoy (@DiscoBoyUk) March 26, 2020

La situación hizo estallar todo tipo de comentarios en las redes sociales, algunos aplauden el ingenio de la señora, otros dicen que fue una medida exagerada debido a que con las medidas pertinentes bastan para no contagiarse. Lo cierto es que el video habla por sí solo.

Así, esta mujer en una burbuja se hizo viral en las redes sociales por su divertida forma de prevención.

Con información de Diario Libre.