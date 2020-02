Misteriosa señal de radio llega a la tierra cada 16 días, sería alienígena

Misteriosa señal de radio llega a la tierra cada 16 días exactamente. Si bien los astrónomos están extrañados por el suceso, hay quienes creen que alienígenas nos están contactando.

El astrónomo Germán Puerta explicó que los científicos tienen un catálogo de 110 emisiones de radio veloces, pero ésta en particular es distinta a todas las demás porque tiene un ciclo muy preciso.

“Se interrumpe cada 16 días y vuelve y comienza. Eso no se había visto en las otras emisiones de radio”, dijo.

El experto en astronomía añadió que señal emite dos pulsos cada hora durante cuatro días, pero es interrumpida y permanece en silencio durante doce días y luego vuelve a empezar.

“Algo interrumpe el pulso, es como si fuera algo que orbitara el objeto radiante e interrumpiera el pulso en esta forma tan particular”.

Es como si algo o alguien emitiera una clave morse desde los confines del universo. La señal llega de una galaxia a 500 años luz de la tierra y podría ser producto de la colisión de estrellas.

Sin embargo, algunos teóricos aseguran que podría tratarse de una civilización alienígena tratando de comunicarse.

“Es un sistema de comunicación un poco lento porque ellos nos dicen ‘Hola’ y esa señal salió hace 500 millones de años; y nosotros le decimos ‘Quiubo’ y este mensaje va a llegar dentro de 500 millones de años, es decir, mil millones de años para conversar”.

Las extrañas señales abren la posibilidad de vida en otras galaxias. Y al respecto el astrónomo Germán Puerta opinó:

“Por ahora no sabemos si hay vida y no lo sabremos hasta llegar allá y eso va a tardar muchísimos años. Quizá exista vida, inclusive inteligente, al menos las probabilidades son altas pero por ahora no sabemos”.

