Maestra amenazada estalla frente a su alumno agresor (VIDEO)

Maestra amenazada estalla frente a su alumno agresor. Amenaza es decirme ‘cuidado cómo me habla’ y ‘cuidado cómo me dice'”.

En redes sociales se viralizó un vídeo en el que una profesora visiblemente enojada le reclama a un alumno por haberla humillado y amenazado.

En las imágenes que se difundieron inicialmente en la red Tik Tok, la maestra le reprocha al estudiante mientras los demás chicos en el salón se ríen y graban.

“¡Y no me amenaces!, ¡y no me amenaces!”; el vídeo dura solamente 45 segundos, pero son suficientes para percatarse del momento que vive la mujer.

“No tienes derecho a amenazarme, me has humillado de una y otra y otra forma, y cada día me amenazas. Amenaza es decirme ‘cuidado cómo me habla’ y ‘cuidado cómo me dice'”, se oye decir a la maestra amenazada que estalla.

“Ya me cansé de ti, ya me cansé de tu maltrato, no es justo, soy tu profesora, soy una persona mayor, tu maestra; entonces, no tienes derecho a humillarme”.

Hasta el momento no se tiene información sobre el lugar donde ocurrió el incidente, pero decenas de comentarios en redes apoyan a la maestra.

