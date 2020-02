León muere de depresión, extraña su casa y a su cuidadora. Su nombre es Júpiter, esta triste historia se desarrolla en Colombia.

Júpiter, el león que se hizo famoso por las muestras de amor a su cuidadora, agoniza en un zoológico.

Ana Julia asegura que tuvo un mal presentimiento y fue a buscar al animal que cuidó desde su nacimiento durante 19 años tras rescatarlo de un circo.

“Fue como un llamado entre una madre y un hijo, como si me dijera ‘ven que me voy a morir’ o ‘sálvame'”, afirmó Ana Julia en una llamada telefónica.

Ella y su león fueron separados hace diez meses cuando el animal fue trasladado de su refugio donde ella lo cuidaba a un zoológico en donde recibiría mejores cuidados.

Sin embargo, el animal entró en depresión y dejó de comer.

“Cuando lo encuentro tirado en su jaula casi muerto, no me reconoció, no abría los ojos, totalmente quieto. Según tenía ocho días que no comía y me partió el alma”.

Ella es conocida como la mamá del felino y desde hace cinco días no se separa de él. Dice que Júpiter pesaba 500 libras antes de su traslado y ahora solo llega a 180.

Aunque no denunció al zoológico lamenta que la situación haya llegado a este punto.

“Hay que hacerle transfusión de sangre, tiene los riñones dañados, tiene el hígado dañado, tiene anemia”.

Debido al estado de salud de Júpiter la misma entidad de Medio Ambiente que lo separó de su dueña asumió su rescate y aseguran que deben viajar vía aérea a su hogar para salvarle la vida.

Aquí puedes ver un vídeo al respecto:

