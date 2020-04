Lady Zote desprecia despensa, ‘es jabón para perros’ dice después de haber sido grabada cuando recibió la bolsa con productos.

La mujer abrió su despensa y cuando vió el jabón y al sacarlo aseguró que es “para bañar perros”.

Según filtraron en redes sociales, la mujer es hondureña y se queja de que los productos que recibió no le alcanzarán para subsistir.

“Jabón de perros nos mandaron”, asegura la fémina al principio del video, alegando que con dicha despensa “no se come 15 días” y se molesta por no tener papel higiénico.

Hasta el momento se desconoce si se trata de ayuda de México que llegó a Centroamérica, o si son extranjeros que habitan en el país, pero el vídeo causó sensación, pues muchos mexicanos usaron su cuenta de Twitter para manifestar su enojo por los comentarios.

#ladyzote mmmm con razón tiene rato que no se me suben las pulgas 😂😂😂 pic.twitter.com/E1IYSogbC2

Ayñ, me vengo enterando que me baño con jabón para perros 😅 Sacan que es el único jabón que no me reseca la piel ? #ladyzote pic.twitter.com/fPtYLOH1hb

— aLee 🖤 (@AleeRicco) April 3, 2020