Jaime Maussan: meteorito impactará la Tierra.-Para el año 2036 un asteroide se colisionará con el planeta, según el periodista.

El experto en fenómenos paranormales, extraterrestres, entre otras cuestiones, aseguró que dicho astro causará el fin del Mundo.

Fue por medio de su canal de YouTube donde auguró que el asteroide ocasionará un desastre catastrófico en la Tierra.

Según Maussan, el meteorito se impactará para el año 2036, un poco más de una década para que ocurra dicho evento.

Afirmó que esta colisión del asteroide provocará el Fin del Mundo.

Los expertos nombraron a este meteorito como Apofis, probablemente para el 2029 este pase muy cerca de la Tierra.

Maussan afirmó que el cuerpo no “desparecerá” el planeta, pero sí hará que muchas ciudades desaparezcan.

“Apofis ‘el asteroide de la muerte’, creo que este calificativo no es exagerado.

“Nos encontramos ante uno de los mayores peligros que haya enfrentado la civilización humana”, expresó el investigador.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, donde la NASA, agencia espacial de Estados Unidos, aseguró que el asteroide de 340 metros de diámetro no es una amenaza.

La NASA publicó un video en el que se observa que Apofis pasará a unos 30 mil kilómetros de distancia de la Tierra en el año 2029.

It may be a decade away, but scientists are marking their calendars for an asteroid flyby in 2029. This 340-meter-wide asteroid called 99942 Apophis will cruise harmlessly by Earth, about 19,000 miles above the surface. See why it's exciting scientists: https://t.co/MKZu3Of4zr pic.twitter.com/iZuCG4fMJr

— NASA (@NASA) May 2, 2019