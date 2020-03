Influencer llora porque está harto del coronavirus y tiene que trapear

Influencer llora porque está harto del coronavirus. Un influencer se hizo viral luego de que publicó un video que dio mucho de qué hablar y es que en el clip aparece muy afectado por la situación de la pandemia.

En su video explica que está harto de la situación pues no sabe lavar ropa ni tiene nada que hacer. Además de que no tiene quien lo ayude a limpiar por lo que tiene que hacerlo él mismo.

“Estoy harto de esta cuarentena”, inicia. “Cerraron la tintorería y yo no sé lavar ropa”, dice. “Lupita le di la cuarentena libre pagada pero porque me da mucho miedo que ella va en transporte público, en el metro y en el camión ¡y no sé qué bichos pueda traer a mi casa!”, señala Mario Sierra.